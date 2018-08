Tulevik võõrustab täna Vaprust  

Jalgpallklubi Tulevik kodulehel avaldatud mängueelses artiklis on välja toodu fakt, et Viljandi ja Pärnu tänavune omavaheliste mängude saldo on enne tänast kohtumist kaldu viljandlaste poole. Kevadringis ei suutnud Tulevik võõral väljakul Pärnu vastu enamat 1:1 viigist ning teises mänguderingis võttis ta Pärnu vastu oma koduväljakul ning sai 317 silmapaari ees võidu.

«Pilk turniiritabelisse räägib karmi tõtt: Viljandi Tulevik püsib eelviimasel kohal, ühe punktiga maas esimese turvatsooni koha hõivanud FC Kuressaarest. Pärnu Vaprus aga on omakorda viie punkti kaugusel Viljandist ning püsib tabeli viimasel real. See tähendab, et tänane mäng on kõige otsesemas mõttes jalgpalliklišee: see on kuuepunktimäng, mis tuleb võita,» on kirjas Tuleviku kodulehel.

Viljandi hooaeg on seni kulgenud üle kivide ja kändude, kummitanud on koosseisuprobleemid ja hädas on oldud väravavõimaluste loomisega. Peatreeneri rolli asunud Sander Post tegeles enne maailmameistrivõistluste pausi keskendunult kaitsetööga ning pausi ajal asus otsustavalt ründemängu kallale. Eelmises voorus, mis peeti koduväljakul Tallinna Kalevi vastu, sai aimu sellest, et pausi ajal tehtud töö hakkab vilja kandma. Kiirelt 0:2 taha jäänud, ent ründes ometi rohkem teravusi loonud kui kogu eelnenud hooaja mängudes kokku, suutis Tuleviku meeskond end kalevlaste suureks meelehärmiks 85. minutiks ikkagi 2:2 viigipunktile võidelda. Jala sai valgeks Kristen Kähr ning Janar Õunapi karistuslöögist pikendatud pall, mis väravas maandus, kanti protokolli kalevlaste omaväravana.

Pärnugi tuleb tänasele kohtumisele vastu viigipunkti pealt: möödunud voorus võeti koduväljakul südi esitusega võidupunktid käest tugeval Tartu Tammekal, kui nende vastu juhtima mindi, ent mängu lõpuks siiski 1:1 lepiti.

Kui koduse liiga tippmeeskonnad kurtsid pika mängupausi üle, siis nii Viljandi kui Pärnu kvalitatiivse hüppe võib kindlasti suures osas panna just sellesama, sisulist tööd võimaldanud suvepausi ja selle ajal tehtud täienduste arvele. Pärnakad värbasid meeskonda kaks võõrmängijat: grusiinist poolkaitsja Gegi Kekua ning enne tänast mängu inglasest ründaja Dave Moli. Lisaks on meeskonda täiendatud kalevlastest poolkaitsjate Juhan Jakobsoni ning Kaspar Tilgaga.