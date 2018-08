Koidu seltsimaja räämas saal, kus etendus toimus, mõjus nostalgilise miljöö tekitamiseks hästi. Nii kui etenduse algul tuled kustusid, kriuksus saaliuks ja sealt komberdas välja vanadaam Helmit kehastav Lizeth Wolk. Esiti ei mõistnudki, kas ta on hiljaks jäänud ja otsib kohta või on see osa etendusest. Igal juhul kulus päris mitu piinlikku hetke, enne kui sai kindel olla, et tädike suundub siiski lavalaudadele.