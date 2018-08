Keskkonnaamet ootab teateid kuivanud veekogudest

Seni on teada kalade massilisest hukkumisest vaid Peipsis, kus lisaks looduslikule faktorile on seda soodustanud kutseline kalapüük mõrdadega. Praeguste ilmade jätkudes võib aga samasuguseid teateid tulla ka mujalt. Kui hukkumine ei ole olnud massiline, siis tarvitavad linnud ja kiskjad ära kalad, kes on kuivanud veekogudes veesilmadesse lõksu jäänud. Seetõttu ei jäägi neid pärast veekogu lõplikku kuivamist kuigi palju silmaga näha.