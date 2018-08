Hästi õnnestunud koduveiniga võib asjatundjadki ära petta

Terve elu Viljandis elanud Koit Peters ja tema elukaaslane Ave Alvre, kes on Võrtsjärve äärest pärit, ostsid Roo talu 2006. aastal. Et nad on mõnda aega veiniteos kätt proovinud, otsustasid nad tänavu osaleda Eesti väikepruulijate käsitööveinivõistlusel. Paraku olid selleks ajaks paremad veinid otsa saanud ja välja sai minna keskpärastega.

Ave Alvre selgitas, et väikesest nõust ei tule lihtsalt nii palju veini, et pikemaks ajaks jätkuks. «Pigem on see pensionikindlustus,» nentis ta.