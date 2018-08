Suure-Jaani kultuurimaja juhataja Priit Toobal kinnitas, et kodukandipäevad on sündmusterohkemad kui eales varem, sest iga aastaga on üritusi lisandunud. Tänavustel päevadel ühtset peakorraldajat ei ole, kultuuriürituste eest vastutab Priit Toobal ning spordivõistluste eest Põhja-Sakala valla spordi- ja noorsootöö nõunik Mati Adamson.