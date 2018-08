Suurmehe sünniaastapäeva auks kuulutati välja essee- ja luulevõistlus  

22. detsembril on Jaan Tõnissoni 150. sünniaastapäev ning selle väärikaks tähistamiseks on Tänassilma küla selts, Kalmetu põhikool ja Viljandi vallavalitsus kuulutanud välja luule- ja esseevõistluse teemal «Eestlane olla on uhke ja hää».