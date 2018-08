Ühel peiedelt kainenema viidutest osutus narkotest positiivseks

Viljandi piirkonnapolitseinik Meelis Lill tõdes, et seltskonnale tehtud narkoproovidest üks oli positiivne ning reageeris kanepile ja kokaiinile.

"Tegu oli mehega, kes on sarnase rikkumise tõttu kohalikele korrakaitsjatele ka varasemast tuttav ning saanud toonagi karistada. Talle määrati selgi korral väärteomenetluses väikeses koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest rahatrahv, sedapuhku 200 eurot," rääkis Lill.

Politsei pressiesindaja Kerly Virk täpsustas, et kiirtest tuvastab narkootilise aine tarvitamist, kuid see võis juhtuda ka mitu nädalat tagasi. "Ehk siis antud juhul ei saa testi tulemustest lähtuvalt väita, nagu oleks ainet tarvitatud möödunud nädalavahetusel peiepeol. See võis olla ka üritusele eelnenud ajal."