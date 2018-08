Ekspert: eestlased ei tahagi enam oma majas elada

Martin Vahteri sõnul on maja kallis vara ning seetõttu kolitakse sinna vanemas eas, pigem lastega ja pärast kolmekümnendat eluaastat. «Viimaste aastatega nihkub see vanus järjest kõrgemaks ning tundub, et tänapäeva inimesed pigem ei tahagi oma majja kolida. Noored on linnastunud ning maksavad enne suure Kalamaja korteri eest veerand miljonit kui kolivad majja,» selgitas kinnisvaraettevõtte juht pressiteate vahendusel.

Vahteri sõnul näitab ka tehingustatistika, et nii majade kui kruntide müük on olnud aastaid enam-vähem samal tasemel.

«Tavaline kinnisvarareegel on, et hinnad hakkavad esmalt tõusma odavamast varaklassist nagu korterid, siis tulevad järele ridaelamud ja lõpuks majad. See on selge anomaalia, et kui Eesti tõmbekeskuste korterite müük ja hinnad on kümnendi algusest stabiilselt üles rühkinud, siis majad on ikka samas vahemikus,» selgitas Martin Vahter.

Tema sõnul on majaomanikel seda sageli keeruline mõista. Tehinguhinnad näitavad, et need ootused ei täitu ja majad on praegu pigem alahinnatud. Teoorias peaksid küll majade hinnad vaikselt tõusma, aga kui konjunktuur ja inimeste soovid muutuvad, siis see ei pruugigi nii minna.

Samas leidis Vahter, et tänapäeva noored ei viitsi lihtsalt enam majaga jännata, sest see on kulukas ja töömahukas hobi, mis igaühele ei sobi.