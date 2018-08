Omanäolisusele rõhuv erakool ei saanud uut tegevusluba

Haridusministeerium keeldus pisikesele Oja koolile järgmiseks õppeaastaks tegevusluba andmast põhjendusega, et 45-st mullu tehtud ettekirjutusest seitse on endiselt täitmata. Erakooli pidaja on pöördunud advokaadibüroo poole ning ütleb, et juristide hinnangul on ministri allkirjaga käskkiri nõrgalt motiveeritud ja õigusvastane.