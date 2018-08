Sakala poole pöördus murelik kodanik Mario Peterson, kes oli märganud Pärnu maantee kalmistul 1946. aastast pärit metsavendade hauda, mis on rohtu kasvanud. «Hauaplats on kenasti tähistatud, kuid kahjuks pole leidunud inimest, kes tegeleks selliste hauaplatside korrastamisega,» kirjutas ta oma murekirjas. «Mul ei ole küll andmeid, kas on ka teistel Viljandi kalmistutel erinevate režiimide ohvrite unustusehõlma vajunud haudasid, kuid see haud riivab küll silma, sest asub kohe suure tee ääres.»