Võnnu – tähtis teetähis nii Eesti kui ka Läti ajaloos

Kesklinnast on Gauja äärde, kus loodusrada asub, umbes kolm kilomeetrit. Esmalt viib laudtee mind 100 meetri pikkuse ja kuni 30 meetri kõrguse Zvanu paljandi juurde, mille on voolinud Gauja jõgi. Cīrulīšu loodusrajal ei jäta rändajat maha maalilised jõevaated, millest pole võimalik tüdineda. Suure osa rajast moodustavad trepid, millest üles ronides tundub, et astmetel polegi lõppu. Vähemalt aitab 30-kraadises kuumuses kosutust leida Dzidravotsi allikas, mille juurde on mugavamaks joomiseks kruus jäetud.