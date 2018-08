Juuli algul avaldas Murese talu perenaine Mirja Arm Facebookis teate, et annab ära äsjapügatud lambavilla. «Peamine põhjus on selles, et villapesemine on kulukas ja aeganõudev töö,» ütles perenaine ja selgitas, et peab villa pesema kodus kas käsitsi või pesumasinas. Kõigepealt tuleb see sorteerida ja puhastada.