Paljudel Eesti autojuhtidel ei paista pähegi tulevat mõte, et jalgratturite pärast tuleb mõnikord hoog maha võtta ja nii ongi normaalne. Ratturi ja vastu tuleva sõiduki vahelt pigistatakse kiirust muutmata läbi kas või sedasi, et auto küljepeegel ja sadulasolija küünarnukk kohtuvad, ning kui see juhtub, on loomulikult viimane süüdi, et too tee peal «laiutas» või üleüldse hingab ja liigub.