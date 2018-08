Tegevuspõhine eelarve kui innovatsioon

Kuuleme tihti küsimusi: «Kuhu riigi raha kulub? Kas selle raha eest oleks mõistlik teha midagi muud? Kas valitud suund on õige?» Soovime, et teeksime riigis läbimõeldumaid ja tuleviku mõju arvestavaid juhtimisotsuseid. Seega tuleb tõsta suutlikkust kasutada ära kogu strateegilise juhtimine ja finantsinformatsioon, et pakkuda valitsusele otsuste tegemiseks korrastatud ja kvaliteetsel andmestikul põhinevat analüüsi ja ettepanekuid.