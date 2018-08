Noored ettevõtjad saavad preemiale kandideerida

Swedbanki ettevõtete panganduse juht Liisi Himma sõnul on ettevõtlus meie majanduse kasvumootor ning seetõttu on just uute ettevõtjate pealekasv ääretult oluline. «Tõstsime tänavu konkursi vanusepiiri 35 aastani, sest silmapaistvate saavutusteni jõudmiseks on lisaks julgele pealehakkamisele vaja ka veidi aega. Ettevõtte loomine ja kasvatamine on keeruline ja pühendumist nõudev töö,» rääkis Himma.