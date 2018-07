Veisjärve muda hoiab oma haardes kohalike paate

Lapsepõlvest saati Veisjärvel käinud Robert Mõtsa paat on mutta nii kõvasti kinni jäänud, et seda ei saa liigutada ei ühele ega teisele poole. Tema sõnul on ümbruskonnas teisigi sama murega inimesi. Mõts proovis mitmemeetrise puutoika abiga mudakihti mõõta ning hindas selle paksuseks ligikaudu seitse meetrit.