«Igavikuline õhtusöök» on komöödialavastus kahest kunagisest tsirkuse­staarist, kelle esinemisajad võivad olla küll minevikku jäänud, ent kelle olemus on endiselt vitaalne. Helmi ja Marta kohtuvad aastakümneid hiljem ühisel pidusöögil, et leida end taas mälestuste paradiisiaiast. Vanadaamidel jagub bravuuri, krapsakust ja tögavat huumorimeelt ning kui fotoalbumeist ärkavad pildid ellu, on nad äkki taas noored ja lendavad vallatleval kergusel läbi õhu.