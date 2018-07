Rohelise Maja kohvik puhkab

Kohviku alal võis leida toimetamas Rohelise kohviku endise koka Triinu, kelle sõnul on väikene puhkus pärast folki juba traditsiooniks saanud. "Folgi ajal on kõik töötajad tööl, seega pärast festivali on tavaks saanud teha väike väljasõit," lausus Triin.