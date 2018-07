Viljandi tipprestoran lõpetab tegevuse

«Me ei pane lõplikult kinni, me paneme kinni talveperioodiks,» toonitas Fellini restorani omanik Merit Berzin ja tõi peamise põhjusena välja tööjõupuuduse. «Kui kahjumiga suudaksime veel leppida, siis ilma heade kokkadeta kohvikut ei tee.»

Praegune peakokk, kes on Fellinis töötanud avamisest saadik, on omaniku sõnul väsinud ja otsustanud, et võtab septembrist pausi.