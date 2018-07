Koerte väljaheidetele mõeldud prügikastid on tagasi

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Iris Saare sõnul on ühe sellise prügikasti hind umbes 380 eurot. Need seati üles Viljandi järve terviseraja ja Paala järve äärde ning Uueveski ja Valu­oja orgu.

Prügikastide küljes on väikesed kilekotid, kuhu saab väljaheite panna, ning need peaksid seal alati saadaval olema. «Kui kilekotid peaks otsa saama, paneme neid sinna juurde,» ütles Saar ning lisas, et ei oska esialgu arvata, kui tihti on seda vaja teha. Prügikastide tühjendamisega tegeleb Viljandi Linnahooldus, kes saab silma peal hoida ka sellel, et kilekotte oleks piisavalt.