ABC Kliima juhatuse liige Indrek Metsamärt selgitas, et kuna selleaastane kuum suvi on üle pika aja midagi erakordset, langetavad inimesed kiiremini otsuse kliimaseade osta. Kõige rohkem ostetakse tema sõnul praegu tavalisi konditsioneere, mis on soodsa hinnaga ja peletavad palavust kiiresti.