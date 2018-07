Berliinis võistleb kaks Viljandimaalt pärit sportlast  

Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ootab eelseisvalt tiitlivõistluselt häid emotsioone ja eneseületusi. «Magnus Kirt on läbi hooaja näidanud stabiilselt suurepärast viskevormi ja kolmel korral Eesti rekordi uuendamine viitab, et Kirt läheb EM-ile vastu väga heas seisus. Maicel Uibo on pärast sise-MM-il võidetud pronksi jätkanud ka välishooajal tippklassist tulemustega. Paljudele kergejõustikusõpradele kujuneb kindlasti emotsionaalseks Gerd Kanteri viimane tiitlivõistlus ning usun, et Kanter annab oma pikale ja edukale karjäärile väärilise lahkumisetenduse,» kõneles Teigamägi pressiteenistuse vahendusel ja avaldas lootust, et mõni koondislane suudab üllatada nii iseennast kui kaasaelajaid.