Vähem kui kolme kuu pärast võib lumi maas olla

Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna juhtivspetsialist Riina Pärg uuris Sakala palvel järele, et oktoobrikuu lumepaksuse rekord pärineb 1973. aastast, mil 23. oktoobril oli lumekihi paksus 43 sentimeetrit.

«Olgu märgitud, et see on ikka väga erakordne juhtum,» lausus ta.