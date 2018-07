Kolm ööd Õunaaia telklas maganud Tiiu ja Elle rääkisid, et ööbimine läks igati sujuvalt, kui välja arvata kuum päike, mis hommikuti lõõskama hakkas. Nende seltskond oli hommikul kauem magamiseks aga nutika lahenduse leidnud. Et iga päev olevat päike kella 9 ajal telgi liiga kuumaks ajanud, kolisid nad sellel ajal oma tekiga murule ning pikutasid telgi kõrval edasi. Tiiu ütles, et telklasse kostus öösiti ka Kultrahoovi ööklubi muusika, kuid tema sõnul see tal väsinuna magamist ei seganud.