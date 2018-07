Videoküsitlus. Kes folgil esinejatest teile kõige enam meeldis?

Pühapäeva hommikupoolikul võis folgialal näha palju erinevaid inimesi. Oli lihtsalt uudistajaid, kes pärimeetri puudumise tõttu said võimaluse ringi vaadata, kuid kohal olid ka need, kel käe peal punane käepael ning selge siht silme ees, et ka neljandal päeval võtta üritusest maksimum.