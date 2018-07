Sakala folgistuudio. Viljandimaa kõige kuulsam poistebänd Lõõtsavägilased annab aru

Viljandimaa kõige kuulsam poistebänd Lõõtsavägilased on noorusele vaatamata palju jõudnud. Festivaliks valmis kolmas kauamängiv heliplaat. Tänavusel folgil on Lõõtsavägilased laval kahe eriprojektiga. Vitaalset esinemist koos Hardi Volmeriga sai näha reedel, pühapäeva õhtul on aga pisid laval koos Metsatölluga. Kuidas koostöö sellist masti muusikega laabub, mida soovis Hardi Volmer lava taha ja kas minnakse koos Metsatölluga ka pikemale tuurile saab teada tänasest folgistuudiost.