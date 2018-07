Viljandi politseijaoskonna patrullitalituse juht Alar Sadam ütles, et juht oli kaine ning mõlemad mehed oli kasutanud nõuetekohast turvavarustust.

Sadam märkis, et Ferrari sõitis teelt välja lubatust suurema kiiruse ja valede juhtimisvõtete tõttu. «Sellistel autodel on võimas mootor ja kui liiale minna, on õnnetus kerge tulema,» lausus ta.