Folgi meedikud: täna on kõige karmim päev

Laan sõnas, et erakordselt palavalt möödunud festivali märksõna on vesi. «Tuleb kanda mütsi ja heledaid riideid ning palju juua,» sõnas ta, «vett, vett, vett!» Samuti tuleks tema sõnul vältida päikese kätte magama jäämist.

Putukahammustuste ja nõelamiste korral soovitas Laan esmaabipunkti pöörduda siis, kui on tunda, et valukollet tuleks jahutada. Selleks kasutavad meedikud külmaspreid, mida intervjuu ajal vajas ka äsja herilaselt nõelata saanud meedik ise. Abivajajatel soovitas ta esmaabisse pöörduda ka siis, kui herilase nõel on naha sisse jäänud ja seda ise välja ei saa.

«Aastatega on selgeks saadud, et siit saab abi. Plaaster ja külm on võtta,» sõnas Laan.

Inimesed teavad tema sõnul ka seda, et tulevad plaastrit küsima kohe, kui jalanõu hakkab hõõruma ega oota, kuni vill lõhkeb. Laan tuletas meelde, et retseptiravimeid esmaabipunktist ei saa, kuid üldiselt on folgi inimesed tema sõnul teadlikud ja oskavad enda eest hoolitseda.

Ta tõdes, et meeedikud kartsid kuuma tõttu hullemat. Alkoholiga liialdamise tõttu pole folgil seni õnnetusi juhtunud. Esmaabimeeskonnas on üksteist liiget, neist kaks vabatahtlikud, kes lõpetasid äsja põhikooli. «Siin on neil hea võimalus praktikat teha, sest töö on intensiivne,» sõnas Laan.