Eesti Loto teatel võitis üks inimene 25. juuli telesaates «Suur lotokolmapäev» Bingo loto täismängu summas 22 092 eurot ja 20 senti. See pilet oligi soetatud Männimäelt.

Euro kehtivuse aastail on Viljandisse igal aastal laekunud mitu võitu, mille väärtus on vähemalt 10 000 eurot. Eesti Loto andmeil on tuli 2011. aastal sääraseid võite siia kolm, 2012. aastal viis, 2013. aastal samuti viis, 2014. aastal seni rekordiliselt kuus, 2015. aastal kolm, 2016. aastal neli ja 2017. aastal samuti neli.