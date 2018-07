Untsakad tõid Kultrahoovi ja selle esise tänava inimesi täis

Veidi pärast südaööd oli Kultrahoov ja selle sissepääsu esine tänav folgilisi täis. Jalga keerutas Turu tänaval mitukümmend inimest, kes ei lasknud ennast häirida asjaolust, et tavapärase lava esise platsi asemel tuli neil muusikat nautida tänaval. Mitmed tantsijad ütlesid, et Untsakate järgi tulid nad jalga keerutama tänavale seetõttu, et kontserdipaigal ei olnud selleks piisavalt ruumi.

Tänaval seisis inimesi ka seetõttu, et mõned neist ei soovinud kontserdile piletit osta. Näiteks 19. aastat järjest folgil käinud Külliki ei suutnud otsustada, millisele kontserdile minna ning jäigi nii oma seltskonnaga hoopis tänavale Untsakaid kuulama. Kontserdi alal sees tantsinud Triinu-Liis ütles, et veidi rohkem ruumi oleks võinud sees olla küll, kuid tema arvates on tore, et sel aastal on festivali ööklubi muust folgialast rohkem eraldatud.