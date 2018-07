Vaba mõte. Vahutavate suunurkadeta roolikeerajad

Eesti liiklus näikse olevat saavutanud taseme, millest ülespoole kerkida on päris vaevaline. Uudiseid jälginud inimesed on kindlasti kursis, et tänavu on liikluses hukkunute ja vigastatute hulga poolest mullusega võrreldes hoopis märgatav tagasiminek, mistõttu on ministrid erakorralise koosolekugi pidanud. Ent kui numbritele otsa vaadata, võib teha järelduse, et need on aastate jooksul nii väikeseks kahanenud, et trendi võivad määrata juhuslikku laadi tegurid. Näiteks talve iseloom, aga ka pime õnn või juhus.