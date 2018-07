Mulgi vallas Tuhalaane külas avastati neljapäeval, et vargad on käinud ühes suvilas.

Politseile tehtud avalduses on kirjas, et suvilast on varastatud tööriistu, gaasipliit, kraanikauss ja teisi esemeid. Lõhkumise ja vargusega tekitatud kahju on umbes 1950 eurot.