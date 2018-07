Folgipeo kebabikuningas

Marek Toomi pereettevõtted on Pinska külalistemaja ja Raudnaela kõrts. Poeg Karl Toom toob Eestile kuulsust Saksamaa profiliigas ja Eesti koondises käsipalli mängides. Marek Toomi sugulased ja sõbrad ütlevad, et ta on äärmiselt rahulik ja tore mees, kes mõtleb asjad enne põhjalikult läbi ja alles siis teeb.