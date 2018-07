Valsikuninga André Rieu suvekontsertid jõuavad kinno

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod märkis, et eelnevad aastad on näidanud, et Rieu on Eesti inimeste suur lemmik ning seepärast saab sellel suvel kontserti vaatama tulla lausa kahel erineval päeval, et kõik huvilised ikka kinno ära mahuks. «Laupäeval, 28. juulil ja esmaspäeval, 30. juulil saab kontserti nautida nii Tallinna, Viljandi kui ka Tartu Forum Cinemas kinodes. Kokku näitab kontserti enam kui 2000 kino üle maailma,» lausus Novod.