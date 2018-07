Kui Urve Palo teatas, et astub ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt tagasi, jõudsid mitu avaliku elu tegelast öelda, et võivad nüüd ise ministriks hakata. No miks mitte, julge inimene pakub end ise, mitte ei jää ootama võimalust, et ehk keegi teda märkab.