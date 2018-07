Ettevõtte projektijuhi Reigo Krutto sõnul on Eestis pop up majutuse järgi vajadus suur. "Viljandisse sõitsime surfilaagrist, pärast folki läheme Intsikurmu festivalile, siis Viru folgile, millele järgneb Weekend festival - me ei ole juba nädalaid kodus käinud," lausus Krutto.