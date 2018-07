Sigade Aafrika katku oht ei ole meie metsadest kadunud  

Eestis on sigade Aafrika katku sel aastal diagnoositud metssigadel. Juuli keskpaigaks oli uuritud 3296 metssiga, kellest 228 olid viirusega nakatunud.

Veterinaar- ja toiduamet tuletab meelde, et käes on sigade Aafrika katku kõrghooaeg ning selleks, et katk ei leviks metsast farmi, tuleb meist igaühel järgida bioohutusreegleid.