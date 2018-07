Pärimeetri pääse on tunduvalt kallimaks läinud

Nii nagu eelmistel aastatel on ka tänavu Viljandi pärimusmuusika festivali ala piiritletud pärimeetriga. Kui varasematel aastatel tuli sellele pääsemise eest tasuda 2 eurot, siis tänavu on see summa tõusnud 5 euroni. Kuigi festival alles algas, on Sakala poole pöördunud juba mitu pahast kodanikku, kes peavad hinda põhjendamatult kõrgeks. Viis eurot tagab ühekordse pääsu pärimeetrisse, uuesti sisenemiseks tuleb osta uus pilet.