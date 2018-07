Suureneva käibega Cleveron teenis poole aastaga kaks miljonit eurot kasumit

Ettevõtte omaniku Arno Küti kinnitusel tuleb selle aasta käive kindlasti üle 40 miljoni euro, sest aasta lõpuni on ettevõtte tootmine lepingutega kaetud. «Praeguses tehases pole me suutelised rohkem tootma,» tunnistas Kütt. Lahendus on aga ukse eest, sest juba augusti lõpus peaks valmis olema Cleveroni uus tehas, mis toob ettevõttele juurde senisest kaks korda rohkem ruumi.

Ehitus algas jaanuaris. Praegu on Cleveronil pisut üle 3000 ruutmeetri suurune tootmishoone, kus on koos nii robotite tootmine kui nende arendustöö.

Cleveroni pakirobotite suurim klient on maailma suurim kaubamaja, enamasti Põhja-Ameerikas tegutsev Walmart. See kauplusekett tellis Viljandist esmalt 100 ja siis veel 500 robotit. Tänavu kasvavad tellimused veelgi.

Hispaanias on Cleveronil koostöö suure rõivamüüjaga, kelle tuntuim kaubamärk on Zara.

ASDA-l on Suurbritannias 600 kauplust ja veebipood ning see on riigi suuruselt kolmas jaekaubanduskett. Suuremad on Tesco ja Sainsbury.