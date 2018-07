Laupäeval mängitakse liival folgivollet  

Eesti võrkpalli liidu kodulehel avaldatud infost selgub, et segapaaristurniiril osalejate registreerimine on enne võistluse algust kohapeal ning paremate selgitamist alustatakse kell 11.

Turniiri peakorraldaja Tauno Lipp tõdes, et varasemate aastate kogemused on näidanud osalejate suurt huvi ning mehi ja naisi on tulnud Eestimaa eri paikadest.