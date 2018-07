Ühe kontserdi õnnestumise taga on sadu inimesi

Festivali produktsioonipealik Sander Kahu ja piletimüügipealik Anu Rannu tõdesid, et mida suurem on lava, seda rohkem inimesi on kontserdiga seotud ning seda suurem on oht, et midagi ebaõnnestub. Et Kahu on varasematel folkidel töötanud lavamänedžerina, kelle ülesandeks on vastutada kontserdi sujumise eest, teadis ta öelda, et asja õnnestumises mängib suurt rolli tiimitöö.