Tänavu on folgile esinema kutsutud 14 välismaa artisti ning kõige kaugemad neist on pärit kolmest eri ilmakaarest: The East Pointers Kanadast, Sound of Dragon Hiinast ning Bombino Nigerist. Üleüldise välisartistide taseme kohta lausus Tubli: «Antti Paalanen, East Pointers, Bombino ja Kalascima – tase on ülikõva!»