Tüüpilise folgilise evolutsioon läbi kahe aastakümne. Pildil kujutatud mees põhineb tõsielul. Modelli tungival soovil on nimi muudetud.

Viljandi pärimusmuusika festival alustas ajaloolt tolmu kloppimisega. Ja tuleb nentida, et tema ajalugu on juba päris pikk. Kui meenutada aastat 1993, mil esimene pidu maha peeti, võib nooremapoolsetel inimestel olla raske uskuda, et kõik oli tõepoolest niimoodi ja sugugi mitte väga ammu.