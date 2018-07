Tõelised folgihundid tulevad alati tagasi emotsiooni otsima

«Folk on aasta märgiline tähtpäev, nagu on jõulud ja jaanid. See kõik algas sellest, kui ma töötasin Karksi õlletehases tootejuhina ja me valmistasime folgi jaoks erilise õlle. Aasta oli siis 1993 või 1994,» rääkis Karksi-Nuia mees Arne Tae, kes on Viljandi pärimusmuusika festivalil käinud selle esimestest aastatest alates.