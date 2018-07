Kivi Pagari edule aitavad kaasa oskused ja usaldusväärsus

Kivi Pagari poes on leti taga pidevalt järjekord, sest kliendid võivad olla kindlad, et müügil on alati värsked kringlid ja saiakesed.

Arvatavasti teavad vähesed, et juba enne teist ilmasõda oli Jakobsoni ja Kivi tänava nurgal pagariäri. Toona kandis see J. Luts­bergi nime. Viimased 26 aastat tegutseb seal Kivi Pagar. Küpsetatud on selles majas ka sõja ajal ja nõukogude perioodil, nii et siis vahetpidamata umbes 80 aastat.