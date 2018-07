Olukord, kus isegi öösel on nii soe, et see kipub und segama, paneb inimesi iga päevaga järjest rohkem kosutavat jahutust otsima. Üks leiab seda külmast õllest, teine järvest, mille vesi on pikapeale üha meeldivama temperatuuri võtnud. Mõni segab alkoholi ja järvevee omavahel kahetsusväärselt kokku, ehkki kaine mõistus ütleb, et seda ei tohiks mingil juhul teha.