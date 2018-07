Kinnisvara hinnaindeks tõusis kõrgeimale tasemele

2018. aasta teises kvartalis tehti 13 340 ostu-müügitehingut, sealhulgas kinnisasjad, korteriomandid ning hoonestusõigused. Võrreldes teise kvartali tehinguaktiivsust eelmise aasta sama perioodiga on tehinguaktiivsus langenud üle ühe protsendi, see-eest eelmise kvartaliga võrreldes kasvanud ligi 21 protsendi võrra. Et aasta esimene kvartal oli võrdlemisi rahulik, on teise kvartali tehinguaktiivsuse tõus ning turu elavnemine loomulik. Võrdluses 2017. aasta neljanda kvartaliga on jäänud tehingute arv selle aasta teise kvartalis peaaegu samale tasemele.