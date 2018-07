Kehv olukord liikluses kajastub ka kindlustuses

Salva Kindlustuse läkitatud pressiteade vahendab kindlustusdirektor Urmas Kivirüüdi sõnu, et problemaatiline pole ainult nutijoove, vaid ka üleüldine suvine hajameelsus, tähelepanematus ja isegi puhkusel viibimine.

«Puhkuste ajal ja üldse selliste heade ilmadega liiguvad inimesed tunduvalt rohkem autodega ringi ja satutakse lihtsalt tundmatutesse olukordadesse ja teedele, millega ei olda tuttavad. Kui veel sellele lisada olukord, kus paljud tänavad on remondiks suletud ja inimesed peavad oma tavapäraste trajektooride asemel kasutama neile tundmatuid teid, siis ongi õnnetused lihtsamalt tulemas,» kõneles Kivirüüt.

Liikluskindlustuses hüvitas Salva Kindlustus juunis ligi 390 000 eurot, mis on eelmise aasta sama ajaga võrreldes ligi 50 protsenti tõusnud. «Paljud juhtumid võib selgelt panna lihtsalt tähelepanematuse alla, sest viimasele ajal on arvukamalt just tagant otsasõite ja teed mitte andmisi,» kõneles Urmas Kivirüüt.