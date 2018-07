Haigla lootus 16 miljoni euro saamiseks kogus jõudu

Esmaspäeval lõppenud taotlusvooru järel selgus, et esmatasandi tervisekeskuste rajamiseks esitati kuus taotlust ja neid tahetakse Võrru, Jõgevale, Kärdlasse, Keilasse ja Maardusse. Maakondliku tervisekeskuse rajamiseks tuli taotlus Viljandi haiglalt, kes soovib riigilt 16 miljonit eurot kesklinna tervisekeskuse-haigla rajamiseks.

Haigla juhatuse esimehe Priit Tampere sõnul küsis haigla ehituseks toetusraha pisut üle 16 miljoni euro ning praegune olukord, kus taotluste kogusumma on jagamisele minevast rahast väiksem, annab tublisti optimismi. Ka sotsiaalministeeriumi hinnangul on suur tõenäosus, et Viljandi haigla küsitud raha saab.