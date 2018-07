Igal nädalal Scandagra kodulehel taimekasvatusnõuandeid jagav Tiiu Annuk oli rööviku avastamise ajal puhkusel ja seetõttu lootis, et põllumehed saavad info sotsiaalmeedia kaudu kätte. Põllumehed saadavad talle tihti küsimusi, millele on lisatud neile tundmatute putukate pilte, ja kui ta ühel pildil lina-tähtöölase rööviku pilti nägi, oli asi selge. «Ma tundsin ta kohe ära. Ega siin nalja ole, kui see röövik paljunema hakkab.»